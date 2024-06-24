İzmit'te çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif güzergaha yönlendirildi.

Kontrol altına alınan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.