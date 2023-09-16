İzmit'te Çevik Kuvvet polislerini taşıyan araçların karıştığı zincirleme kaza: 5 polis yaralandı

İZMİT'te göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 polis memuru yaralandı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİT'te göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu İzmit ilçesi Serdar Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde trafiğin aniden yavaşlaması nedeniyle duramayan 41 AIE 183 plakalı otomobil, 41 AOJ 727 plakalı hafif ticari araç ve göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 polis minibüsü zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde yaralandıkları belirlenen 5 polis memuru, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.