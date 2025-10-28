Haberler

İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Y.K.T. adlı bir kişi, husumet nedeniyle girdiği çay ocağında U.A.'ya tabancayla ateş açarak yaraladı. Y.K.T. olaydan sonra gözaltına alındı, daha önce oto yıkama dükkanına da saldırmış.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 gün önce çay ocağında oturan U.A.'yı tabancayla vuran Y.K.T. (23) gözaltına alındı. Y.K.T.'nın ifadesinde aynı gün husumetli olduğu bir kişinin işlettiği oto yıkıma dükkanına da saldırı düzenlediği ancak bu olayda yaralanan olmadığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, 24 Ekim Cuma gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren Y.K.T., belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan U.A.'ya yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği U.A. yaralandı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, Y.K.T.'nin elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Y.K.T. ise kaçtı. U.A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTO YIKAMA DÜKKANINI DA KURŞUNLAMIŞ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Y.K.T. gözaltına alındı, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Y.K.T.'nin aynı gün İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi'ndeki bir oto yıkamacı dükkanını daha kurşunladığı ortaya çıktı. Şüphelinin bu olayın ardından çay ocağına gelerek U.A.'yı tabancayla vurduğu belirlendi.

Poliste 15 suç kaydı bulunan Y.K.T., ifadesinde her iki olayı da mağdurlarla arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Y.T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'de öğrencilerin beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.