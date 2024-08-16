İzmit'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tüysüzler Mahallesi Altun Sokak mevkisinde çalılık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.