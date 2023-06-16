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İzmit'te Bir Kişi Dairesini Ateşe Verdi

İzmit'te Bir Kişi Dairesini Ateşe Verdi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Aladağ Sokak'ta meydana geldi. S.E. isimli kişi bilinmeyen bir sebeple kendi evini ateşe verdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangını söndürdü. S.E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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