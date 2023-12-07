İzmit'te bir kişi bıçakla öldürüldü, zanlı cezaevine gönderildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. Olay, Doğan Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Doğan Mahallesi'nde 5 Aralık'ta Öner İ'nin bıçaklanma sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta 5 Aralık'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.