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İzmit'te bir kafede çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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