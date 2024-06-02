İzmit'te bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 04.00 sıralarında Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel