İzmit'te bir kafede çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Malta Mahallesi Doğa Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.