İzmit'te Bir Kadını Tabancayla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün bir kadını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Marina Tekneler mevkiinde, dün bir restorandan çıkan Sibel A'yı (37) arkadaşıyla yürürken tabancayla bacağından vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan B.İ. polisteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.
Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan B.İ. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sibel A, arkadaşının aracıyla Seka Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, kaçan B.İ. ise polislerce yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel