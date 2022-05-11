İzmit'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

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İzmit'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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İzmit'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan F.A, bir odadan duman geldiğini fark edince çocuklarını alıp dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Ekiplerin 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu yatağın alev almasıyla çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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