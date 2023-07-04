İzmit'te bıçaklı saldırı davası devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanık kendini savundu. Mahkeme heyeti, rapor beklenmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanık T.Ş, taraf avukatları ve maktul Turhan Kuzu'nun müşteki yakınları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen tanık Y.Ç, çalıştığı fırının önünde Kuzu ile bir süre oturduktan sonra içeri girdiğini söyledi.

Tanık, "O da ileriye doğru gitti. Sonra boğuşma sesleri duyunca dışarı çıktık. Bir kişi Turhan'a bıçakla vuruyordu. Oğlum da eline sopa alıp o tarafa doğru koşunca vuran kişi kaçtı." dedi.

Sanık T.Ş. ise tanığı da maktulü de tanımadığını ve olay günü kendisinde olmadığını iddia etti. İş yeri ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirten T.Ş, "Olay günü kendimde değildim, madde kullanan biri de değilim. Ne yaşadığımı bilmiyorum, yaptıklarımın gerçek dünyada neye yol açtığını bilmiyordum, üzgünüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine dair istenen raporun beklenmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2022'de Turhan Kuzu bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ş. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.