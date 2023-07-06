İzmit'te bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde G.D (63) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında G.D bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. ???????