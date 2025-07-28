İzmit'te Bıçaklanarak Öldürülen Genç İçin 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmit'te Bıçaklanarak Öldürülen Genç İçin 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ümitcan Şirin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Ümitcan Şirin (21) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ümitcan Şirin, yaşanan arbede sırasında aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.Ç., savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken; mahkemeye sevk edilen S.A. ve M.F.Y. için ev hapsi kararı verilirken, R.Y., M.O. ve G.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı

Ciğerlerimizi yakan FETÖ'cü hain kundakçı hakkında karar verildi
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü

3 şehirden güzel haber geldi! Bir noktada ise mücadele sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

Günlerdir süren yangın kabusunun ardındaki iki korkunç sebep
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor

Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.