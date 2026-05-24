Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak ölmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Orhan D. (60) evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili aynı adreste bulunan baba H.B. (56) ve kızı B.B. (32) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evde Orhan D. (60) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede, Orhan D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhan D'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Orhan D. ile aynı adreste bulundukları öğrenilen H.B. (56) ve kızı B.B'yi (32) gözaltına aldı.
Zanlıların komutanlıktaki işlemleri sürüyor.