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İzmit'te Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ö'nün kullandığı 34 GMT 299 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ile otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Ö. ve yanındaki A.A. yaralandı. Mustafa Ö. ve A.A itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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