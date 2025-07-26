İzmit'te Balkondan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3. kat balkondan düşen 65 yaşındaki A.K., hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri sevk edildi ve A.K'nin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Fatih Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkonda dengesini kaybeden A.K. (65) zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.K'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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