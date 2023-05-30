İzmit'te Balkon Temizliği Yaparken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

İZMİT'te, balkon camlarını sildiği sırada 3'üncü kattan düşen Şerife Soysal (48), hayatını kaybetti. Soysal'ın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katına temizliğe giden Şerife Soysal, balkon camlarını temizlemek için mermerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Soysal, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Soysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri binada olay yeri incelemesi yaptı. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KADININ DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şerife Soysal'ın 3'üncü kattan beton zemine düşme anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, talihsiz kadının beton zemine düştüğü ve çevredekilerin etrafında toplandığı anlar yer aldı. (DHA)