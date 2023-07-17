İzmit'te Baba-Oğul Kavgası: A.D. Adliyeye Sevk Edildi

İzmit'te ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösterip kavga eden baba-oğulu tabanca ile yaralayan A.D. adliyeye sevk edildi. A.D.'nin ifadesinde, kavga sırasında yanında bulunan kızını dövdükleri gerekçesiyle baba-oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

İZMİT'te ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösterip kavga eden baba-oğulu tabanca ile ateş açarak yaralayan A.D. adliyeye sevk edildi. A.D.'nin emniyette verdiği ifadede, kavga sırasında yanında bulunan kızını dövdükleri gerekçesiyle baba-oğulu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 14 Temmuz'da gece saatlerinde Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Ara sokakta hızlı gittiği iddia edilen otomobilin sürücüsü A.D. ile sokakta yürüyen Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü A.D., kavga sırasında tabanca ile ateş açarak Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, A.D. olay yerinden kaçtı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli A.D. olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte dün yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde kavga sırasında yanında bulunan kızını dövdükleri gerekçesiyle baba ve oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.