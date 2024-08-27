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İzmit'te Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bir atık bertaraf tesisine ait çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye kocaeli İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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