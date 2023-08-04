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İzmit'te Atık Depolama Sahasında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü.

Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bir atık bertaraf tesisine ait çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Alikahya İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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