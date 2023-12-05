İzmit'te Arkadaşını Öldüren ve İntihar Eden Şahsın Görüntüleri Ortaya Çıktı

İZMİT'te evine gidip tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) tabancayla göğsünden vurarak öldürüp, intihar etti diye ihbarda bulunan Mikail Kurulay'ın, Sibel Kayman'a müdahale eden sağlık ekiplerine Abla beni öldürün ne olur abla. Sibelimi yaşatınö diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİT'te evine gidip tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) tabancayla göğsünden vurarak öldürüp, intihar etti diye ihbarda bulunan Mikail Kurulay'ın, Sibel Kayman'a müdahale eden sağlık ekiplerine Abla beni öldürün ne olur abla. Sibelimi yaşatınö diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Kurulay, evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Kurulay, yanında bulunan tabancayı ateşledi. Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail Kayman'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Kayman'ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kurulay, emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman'ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail Kurulay'ın ateşlediğini tespit etti. Kurulay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurulay'ın, hem emniyet hem de savcılık ifadesinde Kayman'ı öldürmediğini söylediği, çıkan tartışmada silahı alarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

SİBELİMİ YAŞATINö

Bu arada olaydan sonra Sibel Kayman'ın ambulansa alındığı sırada yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Mikail Kurulay'ın sağlık ekiplerine seslenerek Abla beni öldürün ne olur abla. Abla ben öldürdüm abla yaşıyor ama valla ben öldürdüm yaşıyor muö dediği anlar yer aldı. Sık sık Sibelimi yaşatın diye bağıran Mikail Kurulay'ın Ben yapmadım. Yaşayamam abi. Bu nasıl iştir abi cümleleriyle bağırdığı anlar da kameraya yansıdı.