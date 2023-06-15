İzmit'te apartmandan düşen kişinin ölümüyle ilgili sanığa müebbet hapis cezası
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 5. katından düşen bir kişinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 5. katından düşen bir kişinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık T.T. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Müşteki avukatları, maktulün darbedilip pencereden atıldığını, eylemin nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu, haksız tahrik indiriminin uygulanmadan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktulün düştüğü pencerenin tutamaçlarında sanığın DNA örneklerine rastlandığını belirterek, sanık T.T'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Söz verilen sanık T.T, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Olay
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde 6 Ekim 2021'de bir apartmanın 5. katından düşen N.B. hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan maktulün evdeki arkadaşı T.T, hakimlikçe tutuklanmıştı.