İzmit'te Apartmanda Yangın: İki Kadın Kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İddiaya göre, Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak'ta İbrahim Baykal'a ait 2 katlı apartmanda 3 ay öncesine kadar kiracı olarak oturan C.Y'nin akrabaları evdeki kalan eşyaları almak için daireye gitti.

Bir süre sonra dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Polis olay yerinden kaçan 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi İbrahim Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seslere dışarı çıktığında kadınların çakmakla kıyafetleri ve perdeyi ateşe verdiğini gördüğünü iddia etti.

Ardından itfaiyeye haber verildiğini belirten Baykal, "Dün gelip eşyalarını alacaktılar, bugün gelip yaktılar, maksat zarar olsun. Yakıp kaçtılar." dedi.