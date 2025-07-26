İzmit'te Apartman Çatısında Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çatı katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.