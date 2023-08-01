İzmit'te alkollü sürücünün cipi sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cipin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cipin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu kuzey yan yolda ilerleyen M.K. idaresindeki 34 GN 2128 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ç.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerce yapılan alkol muayenesinde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.