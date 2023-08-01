İzmit'te alkollü sürücünün cipi sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cipin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.