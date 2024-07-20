İzmit'te Ahır Yangını: 1 Yaralı, 13 Hayvan Telef Oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan ahır yangınında 1 kişi yaralandı ve 13 hayvan telef oldu. Yangın, Kırsal Akpınar Mahallesi'nde A.İ'ye ait ahırda meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangın sırasında kollarında yanıklar oluşan A.İ, hastaneye kaldırıldı. Ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan ve 1 eşek ise yangında zarar gördü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 13 hayvan telef oldu.
Kırsal Akpınar Mahallesi'nde A.İ'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında kollarında yanıklar oluşan A.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında zarar gören ahırdaki 12 büyükbaş hayvan ile 1 eşek telef oldu.