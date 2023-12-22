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İzmit'te açık otoparktaki araçların camlarını kıran şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açık otoparktaki 35 aracın camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün yakalanan F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Mala zarar verme" suçlamasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Karabaş Mahallesi'nde 20 Aralık'ta, açık otoparkta park halindeki araçlarının camlarının kırık olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Olay yerine gelen polisler, 35 aracın camlarında hasar olduğunu tespit etmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği belirlenen şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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