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İzmit'te 8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan operasyonda, 8 milyon 300 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, kaçakçılığın önlenmesi ve takibi amaçlandı. Araçta yapılan aramada bulunan makaronlarla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.