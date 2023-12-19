Haberler ›› Güncel ›› İzmit'te 470 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmit'te 470 Bin Makaron Ele Geçirildi

19 Aralık 2023 17:18 Güncelleme: 17:20 Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 470 bin makaron bulundu. İki şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı.