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İzmit'te 470 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 470 bin makaron bulundu. İki şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 470 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 470 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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