İzmit'te 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde 4 kişinin bıçaklanması üzerine yaptığı çalışma sonucunda zanlı G.Ö'yü (17) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde dün G.Ö, 4 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde 4 kişinin bıçaklanması üzerine yaptığı çalışma sonucunda zanlı G.Ö'yü (17) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde dün G.Ö, 4 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.