İzmit'te 300 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar E.G. ve N.U. Kırıkkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlardan E.G. ve N.U., Kırıkkale'de, N.U. ise İstanbul Pendik'te yakalandı. Şüphelilerden E.G.'nin 114, N.U.'nun ise 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, 3 şüpheli de tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos günü İzmit'te meydana geldi. Bir eve giren hırsızlar 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden E.G. ve N.U., 1 Eylül'de Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.G.'nin 114, N.U.'nun ise 30 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili aranan 3'üncü şüpheli N.U. ise 7 Eylül'de İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

