İzmit'te 263 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 263 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'teki bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada, 67 bini dolu 263 bin makaron, 150 kilogram tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.