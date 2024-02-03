İzmit'te 180 Bin Makaron Ele Geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda 3 evde arama yapıldı.
Aramalarda 51 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 180 bin makaron, 400 kilogram açık tütün, 50 elektronik sigara, 650 bandrolsüz kaçak puro, 2 sigara sarma makinesi ile 2 kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.