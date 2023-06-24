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İzmit'te 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İzmit'te 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

İzmit'te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan E.T. ve B.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Sınır Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.T. ve B.B., sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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