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İzmit'te 1.3 Milyon Lira Değerinde Akü Hırsızlığı: Bir Kişi Gözaltında

İzmit'te 1.3 Milyon Lira Değerinde Akü Hırsızlığı: Bir Kişi Gözaltında
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen M.G. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 5 adresten 1 milyon 300 bin lira değerinde akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen M.G'yi düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, çalınan aküleri de ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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