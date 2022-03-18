İzmit Pişmaniyesiyle ilgili yorumlara tepki

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği, Osmanlı döneminde İzmit'te üretilen "saray tatlısı" pişmaniyeyle ilgili yorumlara tepki gösterdi.

Dernek başkanı Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, bir kanalda yayınlanan yarışma programında " Kocaeli'nin baç alınan ürünü" şeklinde bir soru sorulduğunu belirtti.

"Baç almak demek haraç almak anlamına geliyor." diyen Şahin, "Bizim sanki ürünümüz güzel değil, yemek için, hediye götürmek için üretilen bir ürün değil de biz sanki insanlardan bu ürünü haraç almak için kullanıyormuşuz gibi ifade oldu. Bu da bizim Kocaeli'mize, şehrimize, ürünümüze yakışmayan bir soru." ifadelerini kullandı.

Şahin, ayrıca bir yazarın da İzmit Pişmaniyesi için kullandığı kelimeleri kınadıklarını vurgulayarak, "Sosyal medyadan 'Pişmaniyeyi zaten İzmitliler de yemiyor. Sevmediğiniz doktorlara hediye olarak götürebilirsiniz.' gibi paylaşımlarda bulundu. İzmit halkına yakışmayan tavır ve ifadelerde bulundular. Biz de buna sessiz kalmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, bu açıklamalarla ilgili pişmaniye üreticileri olarak 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.