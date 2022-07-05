İZMİT KÖRFEZİ YOSUNLARLA KAPLANDI

İZMİT Körfezi'nde aşırı çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.

İzmit Körfezi'nde yosunlar son günlerde çoğaldı. Körfezin doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde, su yüzeyi yosunlarla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler kıyıya vuran ve deniz yüzeyindeki yosunları topluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Biz bunlara makro alg diyoruz. Bunlar midyelerle birlikte İzmit Körfezi'nin en önemli habitatlarından bir tanesi. Bunlar körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar. Biz bunu faydalı olarak görüyoruz. Körfeze fazla organik madde girişi olduğunda, bu maddeleri tüketerek bazen denizi maviye çeviren algler, bazen kırmızıya çeviren algler çoğalıyor. Bazen de bu algler çoğalıyor. Midyelerle birlikte artış gösteriyorlar, ancak midyeler su altında olduğu için görünmüyor. Bunlar suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor. O sebeple faydalı görüyoruz.' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel