İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda Flamingoların Doğal Yaşamı

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingolara ev sahipliği yapıyor. Sulak alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, flamingoları doğal ortamlarında beslenirken görüntüledi.

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı sulak alan, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.

Anadolu'da yaşayan en büyük kuş türlerinden olan flamingolar, sulak alana gelen birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Sulak alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, flamingoları doğal ortamlarında beslenirken görüntüledi.