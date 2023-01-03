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İzmit Körfezi sahil şeridi kırmızı yosunla kaplandı

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İzmit Körfezi sahil şeridi kırmızı yosunla kaplandı Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin sahil şerdi kırmızı renkli yosunlarla kaplandı.

İzmit Körfezi sahil şeridi kırmızı yosunla kaplandı

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin sahil şerdi kırmızı renkli yosunlarla kaplandı.

Yaklaşık iki gündür İzmit Körfezi'nin bazı noktalarında kırmızı renkli yosunlar görülüyor. İlk kez kırmızı renkte yosun gören vatandaşların bazıları şaşırırken, bazıları da sebebini merak ettiklerini söyledi. Uzmanlar ise kırmızı renkli yosunların zararlı olmadığını belirtti.

Sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, "Deniz içinde oluşan kırmızı yosunu dalga dışarıya atıyor. Yosunun rengi normalde yeşil olur ama neden kırmızılaştığını bilmiyorum. Bu yosunların denize zararı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Emine Delibaşlar ise, "Daha önce kırmızı yosun görmedik. Görsel olarak çok güzel görünüyor ama denize bir yararı veya zararı olduğunu bilmiyorum. Rengi kimyasal ile ilgili bir şey mi onu da bilemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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