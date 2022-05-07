İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünen görüntüsü deniz uçağıyla görüntülendi
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nde suyun rengi turkuaza dönüştü.
KOCAELİ (AA) - Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nde suyun rengi turkuaza dönüştü.
Körfezin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.
AA / Şahin Oktay - Güncel