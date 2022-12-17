İZMİT KÖRFEZİ'NİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

İZMİT Körfezi'nin bir bölümü alg çoğalması nedeniyle kahverengiye büründü. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül oluşan renk değişiminin doğrudan bir zararı olmadığını, şiddetli rüzgarların ardından durgun havalarda oluştuğunu söyledi. İzmit Körfezi marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölümlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kıyı şeridinde gezen ve bisiklet kullanan vatandaşların bazıları durup denize baktı. Yıllardır bölgede balık tutanlar ise havanın ani ısı değişikliklerinde zaman zaman böyle manzaralarla karşılaştıklarını belirtti. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Şiddetli rüzgarların ardından durgun havalar oluştuğunda aşırı alg çoğalması meydana geliyor. Birçoğunun doğrudan zararı yoktur. Görsel ve koku kirliliği oluşturur. Yaklaşık 1 hafta 10 içerisinde dibe çöker ve daha sonra da dipte parçalanırlar. Parçalanırken oksijen tüketeceği için eko sistem için iyi bir oluşum değildir.? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel