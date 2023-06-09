İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye para cezası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz uçağıyla yaptığı denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye para cezası uygulanacak. Tankerin palm yağı yüklü olduğu ve tahliye esnasında denize döküldüğü tespit edildi. Temizlik çalışmaları başlatan belediye ekipleri, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansına bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz uçağıyla yaptığı denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye para cezası uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Deniz uçağı ile İzmit Körfezi'ni denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda "Delonix" isimli Liberya bandıralı tankerin denizi kirlettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede palm yağı yüklü olan tankerin, tahliye esnasında tankların havalandırma deliğinden palm yağının önce güverteye, sonra da denize döküldüğü tespit edildi.

Deniz kirliliğine ilişkin önlem alınması sağlanarak temizlik çalışmaları başlatan belediye ekipleri, tankere cezai işlem uygulanması için Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) bilgi verdi.

TÜÇA tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından tankere verilecek ceza kesinleşecek.