İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon TL ceza

KOCAELİ'nin İzmit Körfezi'nde demirli Liberya bandıralı gemiye, denizi kirletmesi nedeniyle 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Koruma Klor iskelesi mevkisinde denize bir geminin petrol türevi ürünleri döktüğü tespit edildi. 'Chem Premier' isimli Liberya bandıralı tanker gemisine, 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.