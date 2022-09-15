İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza kesildi Güncel Haberler Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı. Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca mevkisinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi. Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi. Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kocaeli Güncel Haberler

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