İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, İtalya bandıralı "Gran Bretagna" adlı geminin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan Türkiye Çevre Ajansı ekipleri, denizde temizlik çalışması başlattı.