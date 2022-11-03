İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA Güncel Haberler KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi. KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde denizi kirleten limanda demirli gemiye 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nin üzerinde yaptığı denetimde Dilovası'nda bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Uçaktan, geminin denize kirli sularını boşalttığı anlar görüntülenerek, ekiplere haber verildi. Limana gelen ekipler, numuneler aldı. Kirliliğin yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alınarak, temizlik çalışması başlatıldı. Gemiye, 3 milyon 550 bin 741 lira ceza kesildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Güncel Haberler

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