İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin 429 lira ceza kesildi - Haberler

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin 429 lira ceza kesildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin 429 lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 746 bin 429 lira ceza uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 746 bin 429 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik denetimler sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Körfez ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, Yarımca'da özel bir limanda demirli "Komorlar" bandıralı gemiden kirli balast deşarj edildiği tespit edildi.

Gemiye, 1 milyon 746 bin 429 lira ceza kesildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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