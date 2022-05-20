İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle görüntülendi - Haberler

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Cihan Atik - Güncel
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle görüntülendi Kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşaltan gemiye 1 milyon 746 bin TL ceza uygulandı Kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşalttığı tespit edilen gemiye, 1 milyon 746 bin 429 TL para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemi böyle görüntülendi

Kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşaltan gemiye 1 milyon 746 bin TL ceza uygulandı

KOCAELİ - Kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşalttığı tespit edilen gemiye, 1 milyon 746 bin 429 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde, Comoros bandıralı 'Artey' isimli kuru yük gemisinin, kirli suyu İzmit Körfezi'ne boşalttığı tespit edildi. Gemiye, 1 milyon 746 bin 429 TL para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

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