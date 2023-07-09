İzmit Körfezi'ni Kirleten 2 Gemiye 33 Milyon TL İdari Yaptırım Uygulandı

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten 2 gemiye 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım uygulandı. Temizlik çalışmaları devam ederken, denizin kirletilmesini engellemek için 24 saat esaslı denetimler gerçekleştirildi. İki gemiye toplamda 33 milyon TL idari yaptırım uygulanırken, kirliliğin temizliği yetkili firmaya yaptırıldı.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten 2 gemiye 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarına devam edilirken, bir taraftan da denizin kirletilmesinin engellenmesi için 24 saat esaslı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu çerçevede rutin denetimlerde Körfez ilçesinde limanda bulunan "HT WARRİOR" isimli Malta bandıralı gemiden yağ türevi atık deşarj yapıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından söz konusu gemiye 18 milyon 412 bin 794 lira yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, Başiskele ilçesindeki kontrolde de limanda "Lisa E" isimli Türkiye bandıralı gemiden solvent maddesinin denize döküldüğünün belirlendiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 15 milyon 571 bin 435 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İzmit Körfezi'ni kirlettikleri tespiti yapılan 2 gemiye toplam 33 milyon 984 bin 229 lira idari yaptırım kararı uygulanmış ve meydana gelen kirliliğin temizliği yetkili firmaya yaptırılmıştır."