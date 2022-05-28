İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan bırakıldı - Haberler

Kocaeli'de balıklandırma çalışmaları kapsamında 6 bin çipura, levrek ve kalkan İzmit Körfezi'nde suyla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma" projesi çerçevesinde, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin 2017 yılında başladığını söyledi.

İzmit Körfezi'nin korunması amacıyla birçok alanda çalışma yaptıklarını aktaran Büyükakın, "Bu projeyi, denizdeki biyoçeşitliliği devam ettirmek, balık türlerinin yaşamını sürdürmesini sağlamak ve bu çeşitliliği devam ettirebilmek için yapıyoruz. Denize balık salmakla bitmiyor iş, o denizi ayrıca temiz tutmak gerekiyor. Aksi takdirde denize bıraktığınız balıklar, yaşayamaz hale gelirler, varlıklarını sürdüremezler." diye konuştu.

Büyükakın, kentte 22 arıtma tesisinin bulunduğunu, bir damla suyu, herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan denize bırakmadıklarını vurguladı.

Müsilaj (deniz salyası) konusuna değinen Büyükakın, Kocaeli'deki tesislerin yüzde 72'sinin ileri biyolojik arıtma yaptığını, 3 yılda bütün tesisleri ileri biyolojik arıtmaya çevireceklerini kaydetti.

Tahir Büyükakın, bu kapsamda yatırım programının yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz yüzde 100'ünü ileri biyolojik arıtma yaptığımızda da Marmara'yı korumaya yetmeyecek. Arıtma tesislerini yapması gereken belediyeler, bunu yapmadığı takdirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bizzat el atacak ve kendisi yapacak. Onunla ilgili bir kanun çalışması var. Bakanlık özel bir çalışma yapıyor. İnşallah bu çalışma tamamlandığında Marmara'yı iyice koruyacağız.

Bütün belediye başkanlarımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Öyle 'Çınar yaprakları beni alkışlıyor.' 'Ben arıtma tesisini yapmıyorum.' gibi akla ziyan işlerle şovla, bilmem neyle Marmara'yı koruma olmaz. Acilen arıtma tesislerinin yapılması lazım. O yüzde 53'lük ön arıtmayla denize yapılan deşarjın derhal durdurulması lazım. Bakanlık konunun üzerine titizlikle gidiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte, 5 yılı alacak diye tahmin ediyorum, bu 5 yıllık zaman diliminde bu çalışmalar bitirilecek. Belediyeler yapmazsa Bakanlığımız yapacak ve inşallah bitecek."

Daha sonra Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri ile vatandaşlar tarafından 6 bin balık denize bırakıldı.

Proje kapsamında İzmit Körfezi'ne bırakılan balıklara takılan çipler sayesinde hem çeşitli bilimsel veriler elde ediliyor hem de balıkların büyüme ve gelişmeleri izlenebiliyor.

İzmit Körfezi'nde olta balıkçılığına da katkı sağlayan proje çerçevesinde şu ana kadar 30 bin balık yavrusu suyla buluşturuldu.