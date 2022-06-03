İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı - Haberler

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, İÜ Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri İzmit Körfezi'ne yönelik yürütülen tüm çalışmaları değerlendirmek ve yapılması öngörülen bilimsel çalışmaları istişare etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Yetkililer düzenlenen istişare toplantısında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdi. İzmit Körfezi'ne yönelik bundan sonra yapılması planlanan bilimsel çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca İzmit Körfezi eylem planı hazırlanması ele alındı.

AKADEMİSYENLERİN KATILIMI İLE

İzmit Körfezi'nin daha iyi yarınlara kavuşması adına gerekli çalışmalara ve işbirliklerine ilişkin istişare toplantısına; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ve ekibi, İSU Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı Ünal Bostan ve ekibi, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ katılım sağladı.

ÇALIŞMALAR, EYLEM PLANLARI KONUŞULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin daha iyi yarınlara kavuşması adına gerçekleştirilen istişare toplantısında; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve planlanan çalışmalara yönelik sunum gerçekleşti. Toplantıda deniz kirliliğinin en aza indirilmesi için hazırlanan çalışmaların konu başlıkları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca; İzmit Körfezi eylem planı hazırlanması, Kocaeli İli ve İzmit Körfezi iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yapılması, İzmit Körfezi'nde biyoçeşitlilik ve izleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nde küçük ve orta balıkçılığın mevcut durumu ve geliştirilmesi, arıtma tesislerinde yararlı bakterilerin kullanımı, fosfat miktarları azaltılma yöntemleri gibi pek çok başlıkta konular değerlendirilerek yapılabilecekler konuşuldu. Çalışmalar ve yol haritasının çizilmesine yönelik detaylı istişare yapmak adına Marmara Belediyeler Birliği temsilcilerinin de katılımı ile İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde bir toplantı daha yapılması planlandı.

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